Аппарат «Танури» выполнил первый манёвр вывода на орбиту Луны

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Южнокорейский беспилотный космический аппарат «Танури» успешно выполнил первый манёвр по закреплению на орбите Луны. По данным Корейского института аэрокосмических исследований, в 2:45 утра 17 декабря «Танури» перешёл со скорости 8 тысяч километров в час на 7.500 км в час. Первый манёвр - наиболее важный шаг для того, чтобы орбитальный аппарат был захвачен гравитацией Луны перед началом вращения. До 29 декабря аппарат выполнит ещё четыре манёвра по выходу на лунную орбиту. Второй манёвр запланирован на 21 декабря. «Танури» был запущен 4 августа. В течение года он будет измерять магнитную силу, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых датчиков. В ноябре он дважды отправил тексты и изображения из космоса на Землю, успешно завершив испытания по передаче данных на большие расстояния.