Инфляция в РК в этом году - самая высокая с 1998 года

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С января по ноябрь этого года средний рост потребительских цен в РК составил 5,1%, что является максимальным показателем с 1998 года, когда он достиг 7,5%. Об этом сообщил 20 декабря Банк Кореи. В 2008 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом, инфляция составляла 4,7%. В будущем году инфляция по-прежнему составит порядка 5%, но темпы роста замедлятся, поскольку ожидается снижение роста цен на нефть и стабилизация экономической ситуации в стране и за рубежом. Основной причиной инфляции в этом году был стремительный рост цен на энергоносители, который усугубился сбоями в глобальной цепочке поставок. В июле потребительские цены выросли на 6,3% по сравнению с прошлым годом, но затем рост цен замедлился до 5-процентного диапазона. Банк Кореи прогнозирует, что базовая инфляция, которая не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, будет расти такими же темпами, как и в 2008 году, когда она составила 3,6%. В банке обеспокоены сокращением экспорта из глобального экономического спада, сокращением потребительской активности и ростом долгов южнокорейских домохозяйств. В целях улучшения экономической ситуации Банк Кореи призывает правительство сократить в следующем году бюджетный дефицит.