На юге Корейского полуострова продолжаются снегопады

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Сильные снегопады, начавшиеся на юге Корейского полуострова в ночь на 21 декабря, сопровождаются порывистым ветром, а в некоторых регионах, в числе которых горные районы провинции Канвондо, север провинции Чхунчхон-Пукто, север провинции Кёнсан-Пукто и горные районы острова Чечжудо, молниями и громом. По данным Корейской метеорологической администрации, осадки прекратятся во второй половине дня. В северных районах провинции Кёнгидо, во внутренних районах провинции Канвондо и на острове Чечжудо до конца дня выпадет от 5 до 15 сантиметров снега, в Сеуле, Инчхоне и южных районах провинции Кёнгидо - от 2 до 8 сантиметров. На дорогах возможно образование льда, поэтому синоптики просят водителей быть максимально внимательными. После полудня ожидается усиление ветра местами до 70 км в час. В прибрежных и внутренних районах страны прогнозируемая скорость ветра составит 55 км в час. Температура воздуха утром 21 декабря составляла от -6°С до +5°С. Днём ожидается потепление от +2°С до +10°С.