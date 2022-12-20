В РК ожидается рекордный дефицит торгового баланса

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По данным Таможенного управления РК, за период с 1 по 20 декабря отечественный экспорт сократился на 8,8% в годовом исчислении, составив 33 млрд 638 млн долларов. Зарубежные поставки полупроводников сократились на 24,3%, мобильных устройств - на 44,8%. Уменьшился экспорт продукции металлургии и автомобильных запчастей. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 45,2%, а нефтепродуктов - на 27,1%. Накопленный экспорт с начала текущего года составил 662 млрд 600 млн долларов, что на 6,8% больше, чем за тот же период прошлого года. За первые 20 дней декабря импорт вырос на 1,9% в годовом исчислении, составив 40 млрд 64 млн долларов, что привело к дефициту торгового баланса в размере 6 млрд 426 млн долларов. Накопленный импорт с начала года составил 711,5 млрд долларов, увеличившись на 19,9% в годовом исчислении. Совокупный дефицит торгового баланса с начала года составил максимальные за всё время ведения статистики 48 млрд 900 млн долларов. Ожидается, что по итогам года дефицит превысит 50 млрд долларов. Этот будет первый дефицит торгового баланса после финансового кризиса 2008 года, когда он составил 13 млрд 200 млн долларов.