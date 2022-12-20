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В мире

США не комментируют достижения КНДР в спутниковых технологиях

Write: 2022-12-21 13:59:20Update: 2022-12-21 18:45:56

Photo : YONHAP News

США не комментируют достижения Северной Кореи в разработке разведывательного спутника, но по-прежнему считают космические технологии исключительно важными для национальной безопасности. Об этом сообщил 20 декабря представитель Пентагона Патрик Райдер. Он напомнил, что с помощью совместных учений РК и США укрепляют оперативные возможности вооружённых сил в сдерживании Северной Кореи. Отметив, что Пхеньян недавно намекнул на возможность проведения в ближайшее время запуска межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность под нормальным углом, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу, Патрик Райдер заявил, что это ненужное и опасное мероприятие. Он в очередной раз призвал Северную Корею вернуться к диалогу. 19 декабря агентство ЦТАК сообщило о том, что Северная Корея провела «важный заключительный этап» испытаний ракетно-пусковой установки по выводу на орбиту военного разведывательного спутника. Было запущено транспортное средство, несущее «испытательный образец спутника», под углом к высоте 500 километров. Агентство ЦТАК опубликовало фотографии южнокорейских городов Сеула и Инчхона, которые, предположительно, сняты с испытательного спутника. 
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