Архиепископ Чон Сун Тхэк поздравил жителей РК с Рождеством

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Глава Сеульской архиепархии Римско-католической церкви Чон Сун Тхэк поздравил жителей РК с наступающим праздником Рождества. В своём послании он произнёс молитву о ниспослании благодати обездоленным, больным, страдающим, жителям Севера и всем тем, кто сейчас находится в разрушительных условиях войны. Необходимо преодолеть замкнутость, неприятие, противостояние, конфронтацию в современном обществе, научиться признавать различия между людьми, уважать ближнего и прислушиваться друг к другу,- подчеркнул архиепископ. Корейская культурная волна Халлю получила любовь многих жителей планеты, и поэтому она является предметом гордости. Однако существует и другая, новая корейская волна, представляющая более высокую ценность, к которой мы должны стремиться,- говорит Чон Сун Тхэк. По его словам, она заключается в построении настоящего мира между двумя Кореями, который станет всеобщим примером для всей планеты.