22 декабря в РК похолодание, местами снегопад

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22 декабря, в день зимнего солнцестояния, в РК наблюдается похолодание. Максимальная дневная температура воздуха на территории страны составит от –8˚С до +3˚С при плотной облачности. В ряде регионов ожидается снегопад. На западном побережье провинции Чхунчхон-Намдо, в провинциях Чолладо, в горных районах острова Чечжудо, на островах Токто и Уллындо выпадет от 10 до 25 см снега. Во внутренних районах провинции Чхунчхон-Намдо, на юге и в центре провинции Чхунчхон-Пукто, в равнинных районах острова Чечжудо выпадет от 5 до 15 см снега. В восточной части провинции Чолла-Намдо, на севере провинций Кёнсандо и на побережье Жёлтого моря выпадет от 3 до 10 см снега, а в юго-западной части Кёнгидо и на севере Чхунчхон-Пукто – от 1 до 5 см. Концентрация микропыли в воздухе сохранится в пределах нормы. Высота волн у побережья Восточного моря составит от одного до 3,5 метров, а у южного побережья – от полуметра до трёх метров.