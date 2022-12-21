В списке Fortune Global 500 - 16 южнокорейских компаний

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В список пятисот крупнейших мировых компаний по объёму годовой выручки, который ежегодно составляет американский деловой журнал Fortune, по итогам 2022 года вошли 16 южнокорейских компаний. Проанализировав рейтинг 2022 года, в Федерации корейских промышленников сделали вывод, что РК в этом году уступает ведущим странам не только по количеству глобальных компаний, попавших в список, но и по общему уровню годовой выручки. Больше всего в рейтинге Fortune Global 500 оказалось китайских компаний – 136. На втором месте США - 124. Таким образом, на американские и китайские компании приходится более половины списка. Из 21 отрасли, включённой в Global 500, американские компании представлены в 19, китайские – в 15. Южнокорейские компании представлены в восьми отраслях. Это электроника, финансы, автомобилестроение, энергетика, производство материалов, торговля, продукты питания и химическая промышленность.