В РК прошло общее заседание военного командования

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21 декабря Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК провёл расширенное заседание с участием командования всех родов войск. Его участники обсудили меры сдерживания ракетной и ядерной угроз Северной Кореи. Подобные заседания проводятся регулярно с 1973 года с целью укрепления единства вооружённых сил, ознакомления с текущей ситуацией и определения направлений оборонной политики. Затем состоялось заседание оперативного командования Объединённого комитета начальников штабов за второе полугодие. Его участники дали оценку северокорейской угрозе, проанализировали уровень оперативной готовности южнокорейских вооружённых сил. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Ким Сын Гём назвал действия Пхеньяна угрозой миру и безопасности в регионе. Он призвал вооружённые силы сохранять полную боеготовность на случай новых провокаций вероятного противника.