В школах РК увеличится число уроков по цифровым технологиям

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В учебные программы южнокорейских школ всех ступеней впервые за семь лет вносятся изменения. Как сообщил журналистам замминистра образования Чан Сан Юн, основное внимание будет уделено повышению лингвистической, математической и цифровой грамотности как основы ряда других учебных предметов. Количество уроков, касающихся цифровых технологий, в начальных и средних школах увеличится вдвое. В учебные программы старших школ, помимо имеющегося в настоящее время обязательного курса информатики, будут добавлены два факультативных предмета - «Основы искусственного интеллекта» и «Наука о данных». Если в первом классе старшей школы все предметы будут обязательными, то во втором и третьем классах у учеников появится возможность выбрать предметы в соответствии с их способностями и желанием. Кроме общематематических дисциплин, в школах появится предмет «Матрицы и операции над ними». С целью повышения общего уровня грамотности в начальных школах будет увеличено количество уроков корейского языка и литературы. Учащимся будет предложен факультативный предмет по изучению средств массовой информации. После трагедии в сеульском районе Итхэвон принято решение увеличить число практических занятий по личной безопасности, а также уроков физкультуры. Они станут обязательными для всех учеников, начиная с третьего класса начальных школ до выпускного класса старших школ. Поправки будут вступать в силу поэтапно, начиная с 2024 года. Одновременно будет проходить реформирование системы приёма в высшие учебные заведения, которую приведут в соответствие с новыми учебными программами. Новые правила приёма вступят в действие в 2028 году.