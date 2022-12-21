После трёхлетнего перерыва на площади Сеула открылся каток

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21 декабря на площади Сеула после трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, открылся каток. Посетители весело катаются на коньках, забыв о сильных холодах, накрывших страну в последние дни. Каждый зимний сезон каток посещали не менее 130 тысяч человек. Ожидается, что в этом году посетителей будет ещё больше. Житель сеульского муниципального округа Ёндынпхо-гу Син Мин Чхоль говорит, что ровно год назад на месте катка был временный пункт тестирования на коронавирус. К счастью, тяжёлые времена остались позади, и каток снова открыт. Как сообщили в столичной мэрии, он будет работать по 12 февраля следующего года. В будние дни время работы с 10:00 до 21:30, а в выходные дни - с 10:00 до 23:00. Стоимость входа, включая аренду коньков и шлемов, составит 1 тыс. вон или 78 центов за час катания. В первый день каток работал бесплатно. Стоимость билета не изменяется с 2004 года, когда каток был открыт впервые. Учитывая холодную погоду, посетителям рекомендуют тепло одеваться и обязательно иметь перчатки. На катке работает камера хранения, где за небольшую дополнительную плату можно оставить сумки и другие вещи. В этом году численность ответственных за безопасность катающихся увеличена с десяти до двадцати человек. В дни с высокой концентрацией микропыли в воздухе каток будет закрываться.