Масочный режим в РК может стать рекомендательным

Photo : YONHAP News

Масочного режим в помещениях может быть заменён с обязательного на рекомендательный, если позволит эпидемическая ситуация. Однако в медицинских учреждениях и домах престарелых обязательное ношение масок будет сохранено. Об этом карантинные органы объявили на заседании представителей политических партий и правительства, состоявшемся 22 декабря в Национальном собрании. Как заявил на брифинге председатель политсовета правящей партии Сила народа Сон Иль Чжон, правительству следует учесть желание народа как можно скорее отказаться от масок. В качестве причин, по которым правящая партия призывает отменить обязательный масочный режим, приводятся такие факторы как небольшое количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, сформировавшийся коллективный иммунитет, дискомфорт, связанный с использованием масок, а проблемы с развитием речи детей, к которым приводят маски. Одновременно отмечается, что даже в случае увеличения количества больных после отказа от масок имеющихся ресурсов достаточно для противодействия новым волнам распространения вируса.