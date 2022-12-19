Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Масочный режим в РК может стать рекомендательным

Write: 2022-12-22 16:05:34Update: 2022-12-22 18:15:07

Масочный режим в РК может стать рекомендательным

Photo : YONHAP News

Масочного режим в помещениях может быть заменён с обязательного на рекомендательный, если позволит эпидемическая ситуация.  Однако в медицинских учреждениях и домах престарелых обязательное ношение масок будет сохранено. Об этом карантинные органы объявили на  заседании представителей политических партий и правительства, состоявшемся 22 декабря в Национальном собрании. Как заявил на брифинге председатель политсовета правящей партии Сила народа Сон Иль Чжон, правительству следует учесть желание народа как можно скорее отказаться от масок. В качестве причин, по которым правящая партия призывает отменить обязательный масочный режим, приводятся такие факторы как небольшое количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, сформировавшийся коллективный иммунитет, дискомфорт, связанный с использованием масок, а проблемы с развитием речи детей, к которым приводят маски. Одновременно отмечается, что даже в случае увеличения количества больных после отказа от масок имеющихся ресурсов достаточно для противодействия новым волнам распространения вируса. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >