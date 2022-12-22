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Политика

Политические силы РК согласовали бюджет на 2023 год

Write: 2022-12-22 18:15:13Update: 2022-12-22 18:16:14

Политические силы РК согласовали бюджет на 2023 год

Photo : KBS News

22 декабря лидеры парламентских фракций правящей партии Сила народа Чу Хо Ён и ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Хон Гын согласовали бюджет на 2023 год. Достигнута также договорённость утвердить бюджет на пленарном заседании Национального собрания 23 декабря. Политическим силам удалось согласовать ряд спорных моментов, главным из которых является ставка корпоративного налога. Её решено понизить на 1%, в результате максимальная налоговая ставка понизится с 25% до 24%. Правительство и правящая партия изначально призывали к снижению налоговой ставки на 3% на том основании, что высокий корпоративный налог препятствует инвестициям крупных компаний. Оппозиция утверждала,  что сокращение налога на 3% принесёт пользу только сверхбогатым. 
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