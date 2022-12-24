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Экономика

В РК планируют повысить тарифы на газ и электроэнергию

Write: 2022-12-23 11:07:09Update: 2022-12-23 11:14:01

В РК планируют повысить тарифы на газ и электроэнергию

Photo : YONHAP News

22 декабря из-за сильных холодов в РК наблюдалось резкое повышение потребления электроэнергии, которое составило 93 ГВт. Это рекордная отметка для зимнего и летнего периодов. Известно, что чем выше объём потребления электроэнергии, тем выше убытки Корейской электроэнергетической корпорации, которые составляют 35 вон за КВт. Это связано с разницей между ценой покупки и продажи электричества на рынке. Ожидается, что по итогам года накопленный объём дефицита финансового баланса корпорации превысит 30 трлн вон (23 млрд 300 млн долларов). Как заявил ранее вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, правительство намерено до 2026 года поэтапно повысить тарифы на газ и электричество, чтобы нормализовать финансовое положение энергетических компаний. График повышения на следующий год будет представлен на следующей неделе. 
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