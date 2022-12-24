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Политика

Главы РК и Вьетнама обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений

Write: 2022-12-23 13:08:35Update: 2022-12-23 13:57:57

Главы РК и Вьетнама обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений

Photo : YONHAP News

22 декабря президент РК Юн Сок Ёль обменялся поздравительными посланиями с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком по случаю 30-летия дипотношений между двумя странами. Как сообщают в МИД РК, Юн Сок Ёль отметил достижения в различных областях сотрудничества, которых удалось достичь с 1992 года, выразив надежду на углубление взаимодействие в рамках нового формата отношений.  Президент Вьетнама и генсек ЦК КПВ отметили, что к настоящему моменту РК и Вьетнам сформировали образцовые отношения сотрудничества. Они выразили надежду на то, что повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства внесёт вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, а также будет отвечать интересам народов двух стран. 
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