Главы РК и Вьетнама обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений

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22 декабря президент РК Юн Сок Ёль обменялся поздравительными посланиями с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком по случаю 30-летия дипотношений между двумя странами. Как сообщают в МИД РК, Юн Сок Ёль отметил достижения в различных областях сотрудничества, которых удалось достичь с 1992 года, выразив надежду на углубление взаимодействие в рамках нового формата отношений. Президент Вьетнама и генсек ЦК КПВ отметили, что к настоящему моменту РК и Вьетнам сформировали образцовые отношения сотрудничества. Они выразили надежду на то, что повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства внесёт вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, а также будет отвечать интересам народов двух стран.