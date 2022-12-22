Правительство РК представило план отказа от масок в помещениях

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Правительство РК представило план поэтапного смягчения обязательного масочного режима в закрытых помещениях. Это станет возможно в том случае, если эпидемическая ситуация будет отвечать двум из четырёх критериев, в числе которых стабилизация темпов распространения вируса, снижение количества тяжёлых больных и случаев заражения с летальным исходом, обеспечение стабильных возможностей медицинской системы по противодействию пандемии, наличие иммунитета в уязвимых группах населения. Это означает, что количество больных должно сокращаться более двух недель подряд. Количество тяжёлых случаев должно сократиться по сравнению с предыдущей неделей, а коэффициент смертности опуститься ниже 0,10%. Кроме того, должен быть обеспечен достаточный ресурс койко-мест для тяжёлых больных, а уровень вакцинации пожилых людей должен превысить 50%. В этом случае будет объявлен первый этап смягчения правила обязательного ношения масок в закрытых помещениях. Масочный режим останется обязательным для медицинских учреждений, аптек, некоторых социальных объектов и общественного транспорта. Второй этап, подразумевающий полную отмену масочного режима, станет возможен после того, как степень угрозы будет снижена с уровня «опасность» до «осторожность» или «бдительность». Такие послабления возможны также при понижении статуса коронавируса со второго до четвёртого уровня эпидемической опасности.