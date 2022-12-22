Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2023 год

Photo : YONHAP News

24 декабря Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2023 финансовый год. В поддержку соответствующего законопроекта проголосовал 251 участник пленарного заседания, четыре депутата голосовали против, 18 воздержались. Первый для администрации президента Юн Сок Ёля бюджет был принят на 22 дня позже срока, установленного законом. Его расходная часть составила 638 трлн 700 млрд вон (497 млрд 429 млн долларов), что на 300 млрд (233 млн долларов) меньше, чем было заложено в бюджете, подготовленном правительством. Сокращение расходов произошло впервые за последние три года. Одновременно были приняты 19 сопутствующих документов, в том числе, поправка к закону о корпоративном налоге, предусматривающая его снижение на 1%. В партии Справедливости заявили, что «закулисные обсуждения» бюджета, проводившиеся правящими и оппозиционными силами, нанесли ущерб принципам демократии. Дискуссии сторон по наиболее спорному вопросу о снижении корпоративного налога продолжались до самого голосования. Политические партии выразили сожаление по поводу значительной задержки утверждения бюджета. Администрации президента выразила недовольство содержанием утверждённого бюджета. Как заявил представитель администрации, правительство стремилось финансово поддержать активизацию экономики, однако под давлением оппозиции расходы на улучшение жизни населения якобы были сокращены.