В Сеуле состоялась месса в память о жертвах Итхэвонской трагедии

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25 декабря на площади Итхэвон в Сеуле, где установлен поминальный алтарь по жертвам Итхэвонской трагедии, несмотря холодную погоду собрались сотни людей. Они пришли разделить горе с семьями погибших и помолиться за упокоение душ. После завершения мессы её участники прошли к первому выходу станции метро «Итхэвон», поблизости от которого в канун праздника Хэллоуин вечером 29 октября возникла давка, унёсшая жизни 158 человек. Ещё 197 человек получили травмы различной степени тяжести. Это самая страшная катастрофа в истории страны с 2014 года, когда в результате затопления парома «Сэволь» у южного побережья страны погибли 304 человека. Между тем, как выяснилось, трагедии можно было избежать, если бы были своевременно приняты меры безопасности. Мать одного из погибших рассказала, что молится, надеясь на суровое наказание виновных, а также за то, чтобы в будущем подобные трагедии не повторялись. Участники мессы назвали имя каждого погибшего, давая обещание молиться за каждого из них.