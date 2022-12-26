РК и Вьетнам договорились сотрудничать в области энергетики

Photo : YONHAP News

РК и Вьетнам будут наращивать двустороннюю торговлю и сотрудничество в области атомной энергетики и других возобновляемых источников энергии. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся на прошлой неделе в Ханое встречи министра промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Яна с его вьетнамским коллегой Нгуеном Хонгом Зиеном. Они провели заседания двусторонних совместных комитетов по сотрудничеству в области торговли и по соглашению о свободной торговле. Южнокорейская компания Doosan Enerbility и Корейский институт электронных технологий (KETI) подписали отдельный меморандум о взаимопонимании с Вьетнамским институтом энергетики о сотрудничестве в области экологически чистой энергетики. Компания Hanhwa Energy и министерство промышленности и торговли Вьетнама подписали консультативное соглашение в области водородной энергетики и системы хранения энергии. Достигнута также договорённость достичь в 2023 году двустороннего товарооборота на сумму 100 млрд долларов, а к 2030 году - 150 млрд долларов.