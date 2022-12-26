В 2021 году экономика Северной Кореи сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили 26 декабря в Национальном статистическом управлении РК. Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения Северной Кореи составил 1.110 долларов. В РК соответствующий показатель оказался в 28 раз выше, составив 31.740 долларов. Объём торговли Северной Кореи сократился в 2021 году на 17,3% в годовом исчислении до 710 млн долларов. За тот же период южнокорейский товарооборот вырос на 28,5% и достиг 1 трлн 259 млрд 500 млн долларов, что примерно в 1.766 раз выше, чем у Северной Кореи. В 2021 году на Китай приходилось 95,6% внешней торговли КНДР. Производство сельскохозяйственной продукции составило в прошлом году на Севере 4 млн 690 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Ожидаемая продолжительность жизни северокорейских мужчин в прошлом году составила 67 лет, а женщин - 73,8 года. Аналогичный показатель южнокорейских мужчин 80,9 года, а женщин 86,8 года. Национальное статистическое управление РК публикует информацию о Северной Корее с 1995 года.