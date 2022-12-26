Бывший беженец из КНДР предупредил Пхеньян об ответственности за фишинг

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Бывший северокорейский беженец, ныне депутат Национального собрания РК от правящей партии Сила народа, Тхэ Ён Хо предупредил северокорейского лидера Ким Чон Ына об ответственности за фишинг. Выступая 25 декабря на пресс-конференции, он отметил, что использование поддельных учётных записей для рассылки фишинговых электронных писем от имени его секретариата недопустимо. Ранее полиция установила, что в мае этого года северокорейские хакерские организации рассылали южнокорейским экспертам в области дипломатии и национальной безопасности массовые фишинговые электронные письма от имени секретариата депутата. «Я предупреждаю Ким Чон Ына, что такое мошенничество больше не сработает», - сказал Тхэ Ён Хо. Бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в августе 2016 года вместе с семьёй в РК, сказал также, что он ни в коем случае не поддастся мошенническим действиям северокорейских властей и будет активно работать ради воссоединения Корейского полуострова.