Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Бывший беженец из КНДР предупредил Пхеньян об ответственности за фишинг

Write: 2022-12-26 15:35:04Update: 2022-12-26 18:41:48

Photo : YONHAP News

Бывший северокорейский беженец, ныне депутат Национального собрания РК от правящей партии Сила народа, Тхэ Ён Хо предупредил северокорейского лидера Ким Чон Ына об ответственности за фишинг. Выступая 25 декабря на пресс-конференции, он отметил, что использование поддельных учётных записей для рассылки фишинговых электронных писем от имени его секретариата недопустимо. Ранее полиция установила, что в мае этого года  северокорейские хакерские организации рассылали южнокорейским экспертам в области дипломатии и национальной безопасности массовые фишинговые электронные письма от имени секретариата депутата. «Я предупреждаю Ким Чон Ына, что такое мошенничество больше не сработает», - сказал Тхэ Ён Хо. Бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в августе 2016 года вместе с семьёй в РК, сказал также, что он ни в коем случае не поддастся мошенническим действиям северокорейских властей и будет активно работать ради воссоединения Корейского полуострова.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >