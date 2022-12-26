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Национальное собрание РК обсуждает неотложные законы, прежде всего те, срок действия которых истекает в конце текущего года. Лидеры парламентских фракций правящей партии Сила народа и крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Чу Хо Ён и Пак Хон Гын ранее договорились провести 28 декабря пленарное заседание, чтобы проголосовать за продление действия законов. В рамках этих усилий парламентский комитет по вопросам труда и окружающей среды обсуждает поправки к Закону о трудовых стандартах. Парламентский комитет по здравоохранению и социальному обеспечению обсуждает поправки к Закону о национальном медицинском страховании, гарантирующие финансовую помощь правительства системе обязательного медицинского страхования. Вопрос о сохранении системы минимальных тарифов на грузовые перевозки автотранспортом обсуждает парламентский комитет по законодательству и судебной системе.