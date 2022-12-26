Ожидаемая инфляция снизилась в декабре до 3,8%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в декабре текущего года 3,8%, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель упал ниже 4% впервые за последние шесть месяцев. Уровень восприятия потребительских цен, то есть, их рост, ощущаемый потребителями, также понизился на 0,1%, составив 5%. В Банке Кореи снижение ожидаемой инфляции объясняют укреплением воны и стабилизацией цен на потребительские товары, в числе которых продукция сельского хозяйства и нефтепродукты. Индекс потребительских настроений составил 89,9 пункта, увеличившись на 3,4 пункта по сравнению с ноябрём. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Рост индекса потребительских настроений связывают с влиянием замедления роста инфляции и положительной ситуацией на рынке труда.