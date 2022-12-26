Северокорейский дрон долетел до Сеула

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26 декабря пять предположительно северокорейских беспилотников пересекли межкорейскую границу. Первый обнаруженный объект долетел до Сеула, пробыв в воздушном пространстве РК три часа. По данным военных, он прошёл по территории провинции Кёнгидо между городами Кимпхо и Пхачжу в районе среднего течения реки Ханган, а затем направился в юго-восточном направлении, долетев до Сеула. Облетев северную часть столицы, беспилотник удалился. При этом точная зона его полёта над Сеулом не уточняется. Это может быть связано с тем, что радары не могли обеспечить устойчивое наблюдение за объектом, периодически теряя его из виду. Один источник сообщил, что беспилотник мог провести съёмку здания президентской администрации, пролетая над районом Ёнсан. Данный инцидент вызывает вопросы по поводу эффективности южнокорейской системы ПВО. Командование обороной столицы разместило на важных объектах в столичном регионе радары SSR, призванные отслеживать дроны и беспилотники, а затем осуществлять их подавление. Однако они показали свою неэффективность. После выявления факта нарушения границы южнокорейские военные подняли в воздух около 20 самолётов и вертолётов. Работа аэропортов Инчхон и Кимпхо временно прекращалась. Силы ПВО РК открыли огонь по беспилотникам, выпустив порядка ста снарядов калибром 20 мм, но подбить их не смогли. В 2014 и 2017 годах Сеул сообщал о налётах северокорейских дронов. Весной и осенью 2014 года были обнаружены четыре упавших беспилотника. На них нашли кадры фотосъёмки президентской администрации и военных. В июне 2017 года в провинции Канвондо был найден упавший беспилотник, который заснял базу ПРО THAAD.