В РК будут проверены системы ПВО

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Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК принял решение провести проверку систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с тем, что 26 декабря межкорейскую границу пересекли пять северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причём один из них проник вглубь территории страны и вернулся обратно. Как сообщил представитель комитета, войска ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности. В ходе проверки особое внимание будет уделено подразделениям, участвующим в перехвате беспилотников. Основная цель проверки - выявление слабых мест, выявленных в ходе вторжения в воздушное пространство РК беспилотников потенциального противника. Один из них упал в жилом районе, но население не успели предупредить о потенциальной угрозе, поскольку БПЛА двигался хаотично, меняя направление и высоту полёта. Военные опровергли сообщения ряда СМИ о том, что один из беспилотников долетел до сеульского района Ёнсан и облетел комплекс зданий администрации президента страны. Маршруты движения всех пяти БПЛА отследить не удалось из-за их небольших размеров.