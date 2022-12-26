РК стремится снизить концентрацию микропыли в воздухе

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К 2032 году среднегодовая концентрация микропыли в воздухе должна быть снижена до 12 мг/м³. Достижение данной цели предусмотрено в третьем плане улучшения качества атмосферного воздуха на период с 2023 по 2032 год. Он опубликован 27 декабря министерством экологии РК. Второй план на 2016-2025 годы предусматривал меры по ужесточению критериев контроля за концентрацией микропыли, распространению автомобилей с нулевым уровнем выбросов и экологичных отопительных котлов. Благодаря этому концентрацию микропыли удалось снизить с 26 мг/м³ в 2015 году до 18 мг/м³ в прошлом году. Однако показатель всё ещё превышает целевую отметку в 15 мг/м³. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения снизила рекомендуемый показатель с 10 мг/м³до 5 мг/м³. В рамках третьего общего плана министерство намерено значительно нарастить распространение автомобилей с нулевым выбросом, частично ограничив эксплуатацию дизельных автомобилей. Также будут проведены исследования по влиянию загрязнённого воздуха в промышленных зонах на местных жителей.