Решение об амнистии вызвало противоречивую реакцию политиков

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Специальная новогодняя амнистия, о которой правительство объявило 27 декабря, вызвала неоднозначную реакцию в южнокорейских политических кругах. Правящие силы назвали её решением, нацеленным на отказ от разногласий и укрепление единства. В оппозиционных кругах решение правительства назвали односторонним освобождением представителей коррупционных и деструктивных сил. Представитель правящей партии Сила народа Ян Гым Хи заявила, что, нынешняя амнистия затронула большое количество политиков как от правящих, так и от оппозиционных сил, что является проявлением стремления президента к единству страны. Она назвала прискорбным фактом попытку Демократической партии Тобуро рассматривать шаг президента исключительно с устаревшей политической точки зрения. Ян Гым Хи подчеркнула, что в амнистии нет места политике. Представитель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Сон Чжун заявил, что нынешняя амнистия является средством освобождения от наказания консерваторов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе.