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Экономика

В РК ухудшаются деловые настроения

Write: 2022-12-28 11:21:46Update: 2022-12-28 13:49:02

В РК ухудшаются деловые настроения

На фоне сохранения экономической неопределённости деловые настроения в РК продолжают ухудшаться. По данным Банка Кореи, их индекс (BSI) составил в декабре 74 пункта, понизившись на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель с октября 2020 года. В качестве основных причин снижения BSI эксперты называют падение спроса на полупроводники, что снижает продажи и увеличивает складские запасы, замедление темпов роста рынка недвижимости, снижение потребительских настроений. В декабре BSI в производственном секторе составил 71 пункт, сократившись на 3 пункта по сравнению с ноябрём. В непроизводственном секторе индекс остался без изменений - 76 пунктов. Индекс BSI отражает взгляды производителей на условия ведения бизнеса на ближайший месяц. Он определяется на основании результатов опроса руководителей компаний. Значение ниже ста означает, что пессимистов больше, чем оптимистов. 
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