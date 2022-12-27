Космический аппарат «Танури» закрепился на орбите Луны

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27 декабря южнокорейский беспилотный космический аппарат «Танури» успешно закрепился на рабочей орбите Луны в 100 км от её поверхности. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК, аппарат был захвачен гравитацией Луны и начал вращение на заданной высоте с погрешностью ±30 км, проходя круг примерно за два часа. Закрепление на лунной орбите было достигнуто после трёх раундов манёвров по выводу на лунную орбиту. Первый манёвр был проведён 17 декабря. «Танури» должен был выйти на лунную орбиту 29 декабря после выполнения в общей сложности пяти раундов манёвров и настройки программы космического аппарата, чтобы снизить его скорость и подчиниться гравитации Луны. В течение месяца южнокорейские учёные будут наблюдать за работой «Танури», а с февраля аппарат приступит к выполнению своей основной задачи. Он будет измерять рельеф, напряжённость магнитного поля, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых приборов. «Танури» - первый южнокорейский космический аппарат, вышедший за пределы орбиты Земли. Он был запущен в августе этого года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. На данный момент пролетел около 6 млн километров.