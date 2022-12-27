Многодетные семьи получат дополнительные льготы

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Министерство планирования и финансов РК расширит налоговые льготы для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Изменения налогового законодательства предусматривают освобождение таких семей от налога на индивидуальное потребление на сумму до 3 млн вон или 2,360 долларов при покупке легкового автомобиля. Многодетные семьи также смогут получать налоговые вычеты в размере до 15% от затрат на оплату регистрационного взноса для сдачи единого государственного экзамена и вступительного взноса при поступлении в университет. Кроме того, с семи до восьми лет будет увеличен возраст детей, по достижении которого их родители имеют право на получение налоговых вычетов до 150 тыс. вон (120 долларов) на одного ребёнка. Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, родители которых осуществляют трудовую деятельность, будут получать ежегодное пособие в размере 800 тыс. вон (630 долларов), т.е. на 100 тыс. вон больше, чем сейчас.