РК готовится к ухудшению эпидемической ситуации в Китае

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В Китае продолжается активное распространение коронавируса, в связи с чем южнокорейское правительство не исключает возможности введения дополнительных карантинных мер. О них может быть объявлено 30 декабря. Как заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, правительство наблюдает за эпидемической ситуацией в Китае, стремясь не допустить дестабилизации ситуации, в том числе, с поставками медикаментов и других важных грузов. Ранее, в связи с резким ростом количества больных в Китае, правительство включило его в список регионов повышенного внимания, ужесточив меры контроля за прибывающими оттуда южнокорейцами и иностранцами. При выявлении симптомов коронавируса у прибывшего из Китая человека проверке подвергаются его попутчики. Допустимый максимум температуры тела для освобождения от карантина снижен с 37,5ºС до 37,3ºС. Индекс репродукции коронавируса, то есть, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный, уже 2,5 месяца превышает единицу. Сейчас он составляет 1,04. В правительстве РК считают, что седьмая волна распространения вируса постепенно нарастает. 94% смертей в результате заражения вирусом приходится на людей старше 60 лет. При этом среди получивших бивалентную вакцину риск заразиться на 56% ниже по сравнению с теми, кто получил обычную вакцину.