В 2022 году РК на втором месте в мире по судостроению

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По итогам 2022 года РК второй год подряд займёт второе место в мире по объёму заказов на морские суда, уступив первое место Китаю. По предварительным данным британского исследователя глобального рынка судостроения Clarkson Research Services, опубликованным 28 декабря, мировые заказы составили 41 млн 930 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT). Это на 22% меньше, чем в прошлом году. Китай получил 49% мирового объёма заказов на 20 млн 340 тыс. CGT. Доля южнокорейских судостроителей составила 37% мирового объёма заказов –15 млн 640 тыс. CGT. Это на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Окончательные данные могут немного измениться, когда будут подведены итоги года, но рейтинг вряд ли изменится из-за большого разрыва между двумя странами. РК лидировала по количеству заказов на морские суда с 2018 по 2020 год, но с прошлого года уступает Китаю, показатели которого поддерживаются внутренними заказами.