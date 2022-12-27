Северокорейский лидер призвал усилить роль партийных органов

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Роль первичных партийных организаций должна быть усилена, а ответственность их руководителей необходимо повысить. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая 28 декабря на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Он подчеркнул важность провинциальных партийных комитетов, местных партийных работников и секретарей Центрального Комитета в реализации политики партии. Он призвал рядовых членов партии «неустанно повышать боеспособность партийных организаций и применять новаторский подход к партийной работе». Учитывая, что в своём выступлении 27 декабря северокорейский лидер поставил задачи в области обороны, он мог использовать пленум для того, чтобы обнародовать задачи партии и государства на 2023 год. В этой связи эксперты полагают, что он не будет выступать с традиционным новогодним обращением к народу.