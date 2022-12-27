Объем производства в РК в ноябре вырос впервые за пять месяцев

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Как сообщили 29 декабря в Национальном статистическом управлении РК, рост промышленного производства составил в прошлом месяце 0,1% по сравнению с октябрём. Это первое повышение показателя с июля текущего года. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось, в то время как в энергетике отмечено снижение. Производство в автомобильной промышленности увеличилось на 9%, в машиностроении – на 6,4%, в фармацевтической промышленности – на 6,9%. При этом производство полупроводников сократилось на 11%, электрооборудования - на 3,3%, средств связи - на 7,3%. Объём производства в сфере услуг сократился на 0,6%. Розничные продажи, ключевой показатель уровня потребления, в ноябре сократились на 1,8%, продолжив снижение третий месяц подряд. Инвестиции в производственные мощности выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.