65% бюджета 2023 года должно быть реализовано в первом полугодии

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Для того, чтобы успешно справиться со сложной экономической ситуацией, не менее 65% бюджета следующего года необходимо реализовать в первом полугодии. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 29 декабря на заседании правительства, посвящённом вопросам экономики. По его словам, правительство начнёт прилагать усилия для реализации бюджета уже со 2 января, в первый день нового финансового года. Основное внимание будет уделено стабилизации рынка труда, потребительских цен и социальным программам. Отметив постепенную стабилизацию финансового рынка и рост курса национальной валюты, Чху Гён Хо призвал финансовые и промышленные круги не ослаблять бдительность, учитывая инфляцию и ужесточение денежно-кредитной политики в крупных странах, а также экономический спад в мировом масштабе.