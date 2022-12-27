В феврале 2023 года «Танури» приступит к выполнению основных задач

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Южнокорейский космический аппарат «Танури», успешно закрепившийся на орбите Луны, в феврале 2023 года приступит к выполнению поставленных перед ним задач. Он будет измерять рельеф, напряжённость магнитного поля, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых приборов. Ещё одна задача, стоящая перед «Танури», поиск подходящего места для посадки на поверхность Луны модуля, который планируется запустить в 2032 году. Одновременно «Танури» будет оказывать содействие США в реализации программы «Артемида», в рамках которой аэрокосмическое агентство NASA планирует в 2024 году отправить людей на Луну. Южнокорейский космический аппарат будет участвовать в поисках места для высадки американских космонавтов. Одновременно будет предпринята попытка впервые в мире создать карту поляризации рентгеновского излучения Луны и наладить связь в рамках космического интернета. В настоящий момент в аппарате «Танури» остаётся 30% топлива, которого хватит для выполнения миссии в течение года. Учёные надеются на то, что все данные, полученные в рамках программы, внесут вклад в развитие отечественных технологий. На первую половину следующего года запланирован третий запуск отечественной космической ракеты «Нурихо». Всего правительство планирует провести четыре запуска «Нурихо» с целью повышения уровня технологий ракеты-носителя, а также самостоятельного вывода в космос отечественного спутника и посадочного модуля.