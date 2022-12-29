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Политика

Юн Сок Ёль: Чтобы добиться мира, нужно готовиться к войне

Write: 2022-12-29 16:07:29Update: 2022-12-29 17:20:35

Юн Сок Ёль: Чтобы добиться мира, нужно готовиться к войне

Photo : YONHAP News

Для того, чтобы добиться мира, необходимо тщательно готовиться к войне. «Нужно осознать, что ложный мир не только не позволит защитить мир и безопасность государства, но и пошатнёт их основы». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, посещая 29 декабря  Агентство оборонного развития в Тэчжоне. Нарушение южнокорейского воздушного пространства беспилотниками из Северной Кореи глава государства назвал «совершенно неприемлемым инцидентом», призвав дать понять Пхеньяну, что провокации повлекут за собой суровые последствия. «Южнокорейская армия должна стать вселяющей страх во врага и уверенность в народ страны»,- подчеркнул глава государства. Днём ранее он дал указание военному командованию жёстко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи. Жёсткая реакция и ответные меры являются самым действенным средством сдерживания новых провокаций. Нельзя молчать только потому, что у Северной Кореи есть ядерное оружие,- подчеркнул Юн Сок Ёль.
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