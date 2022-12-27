Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Истребитель F-15K будет усовершенствован

Write: 2022-12-29 16:21:00Update: 2022-12-29 17:22:30

Истребитель F-15K будет усовершенствован

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные к 2034 году улучшат технические характеристики своего основного истребителя F-15K и увеличат количество самолётов-заправщиков. Как сообщил представитель Корейского агентства оборонных закупок, на модернизацию истребителя F-15K, целью которой является повышение его боеспособности, в период с 2024 под 2034 год будет выделено 2 млрд 726 млн долларов. Истребитель будет оснащён радаром с активной фазированной решёткой с электронным сканированием (ASEA) и новым оборудованием для автоматического обнаружения угроз. На проект расширения флота самолётов-заправщиков планируется выделить 950 млн долларов в период с 2024 по 2029 год. Это расширит радиус проведения воздушных операций в военное время, позволит РК принимать участие в международных операциях по поддержанию мира, обеспечивая полёты на большие расстояния.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >