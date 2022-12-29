Рост потребительских цен в 2022 году – максимальный за 24 года

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В 2022 году потребительские цены в РК росли самыми быстрыми темпами за 24 года. По предварительным данным Национального статистического управления, опубликованным 30 декабря, их рост составил 5,1% по сравнению с 2021 годом. Это максимальный рост с 1998 года, когда инфляция составила 7,5% из-за Азиатского финансового кризиса. Из-за роста цен на топливо коммунальные услуги подорожали на 12,6%, продукция сельского хозяйства, животноводства и рыболовства - на 3,8%, промышленная продукция – на 6,9%, услуги - на 3,7%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на сельскохозяйственную продукцию и нефть, составила в уходящем году 4,1%. Цены на 144 предмета первой необходимости, включая продукты питания, одежду и жильё, выросли на 6% в годовом исчислении. Максимальный рост потребительских цен в текущем году отмечен в июле – 6,3% в годовом исчислении.