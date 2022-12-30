Для въезжающих в РК из Китая требуется отрицательный тест на COVID-19

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Южнокорейские граждане и иностранцы, прибывающие в РК из Китая, обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил 30 декабря премьер-министр РК Хан Док Су. ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов, либо экспресс-тест на антиген, который сделан не позднее чем за 24 часа до вылета в РК, необходимо предоставить при регистрации на рейс и в южнокорейском аэропорту по прибытии. В течение 24 часов после прибытия необходимо пройти ещё один тест. Данные меры, вызванные обострением эпидемической ситуации Китае, будут действовать до конца февраля будущего года. Кроме того, для граждан Китая, за исключением дипломатов и государственных служащих, а также въезжающих в РК с деловыми и гуманитарными целями, введены временные визовые ограничения, которые будут действовать до конца января. Приостановлено расширение авиасообщения с Китаем, а все рейсы оттуда будут прибывать в международный аэропорт Инчхон, где организован надлежащий карантинный контроль.