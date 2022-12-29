Президент РК распорядился поддержать отрасль полупроводников

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Президент РК Юн Сок Ёль поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительных налоговых льготах для стратегических отраслей промышленности, в том числе, для производителей полупроводников. Об этом сообщили 30 декабря в администрации главы государства. Согласно недавно принятым поправкам в налоговый кодекс, крупные корпорации получат право на 8-процентный налоговый вычет с инвестиций в производство полупроводников и другие стратегические объекты промышленности. Это на 2% больше нынешнего 6-процентного вычета, но существенно меньше 20%, первоначально предложенных правящей партией Сила народа. Глава государства призвал министерство планирования и финансов рассмотреть возможность дополнительного расширения налоговых льгот для национальных стратегических отраслей. Он выразил сожаление в связи с тем, что ставка корпоративного налога была снижена всего на 1% из-за сопротивления оппозиции, хотя правительство добивалось снижения на 3%.