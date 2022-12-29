Тарифы на электроэнергию вырастут с начала 2023 года на 9,5%

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С января 2023 года тарифы на электроэнергию в РК значительно увеличатся. Об этом сообщил 30 декабря министр промышленности, торговли и энергетики Ли Чхан Ян. Он, в частности, отметил, что в целях разрешения базовых проблем, выраженных в огромных убытках поставщиков электроэнергии и газа, а также в необходимости обеспечить стабильность поставок, повышение тарифов неизбежно. Тарифы на электроэнергию будут повышены на 9,5%. В результате ежемесячные расходы среднего домохозяйства, состоящего из четырёх человек, вырастут на 4.022 воны (3,19 доллара) при расходовании 307 кВт/ч. Тарифы на газ в первом квартале 2023 года решено не повышать, учитывая и без того значительный рост расходов домохозяйств на отопление в зимний период и повышение стоимости электроэнергии. Представители уязвимых слоёв населения получат дополнительную помощь в виде льготных тарифов и социальных выплат.