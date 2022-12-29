В новогоднюю ночь Пхеньян запустил БРМД в Восточное море

Photo : YONHAP News

В новогоднюю ночь Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён в 2:50 ночи первого января 2023 года из района Ёнсон в Пхеньяне. Ракета пролетела около 400 километров. По мнению экспертов, данный запуск является ещё одним ответом Пхеньяна на проведённые 30 декабря в РК успешные испытания отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя. Утром 31 декабря Северная Корея запустила три БРМД в сторону Восточного моря с территории уезда Чунхва-гун провинции Хванхэ-Пукто. Между тем, Пхеньян сообщил о проведённых 31 декабря и первого января стрельбах артиллерийскими снарядами сверхбольшого калибра. Как заявил в своём выступлении на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чон Ын, сверхбольшие 600-миллиметровые снаряды могут быть снаряжены тактическими ядерными боеголовками. В пределах их досягаемости находится вся территория Корейского полуострова,- сообщает ЦТАК. С учётом их дальности, южнокорейские военные классифицируют сверхбольшие системы залпового огня как БРМД. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Ракетные пуски Пхеньяна представляют собой серьёзные провокации, наносящие ущерб миру и стабильности в регионе, а также нарушение резолюций Совета Безопасности ООН,- говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов. В прошлом году Северная Корея запустила около 70 баллистических ракет.