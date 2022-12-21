Президент РК выступил с новогодним обращением к народу страны

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Проведение реформ в областях трудовых отношений, образования и пенсионного обеспечения нельзя откладывать, поскольку от них зависит будущее страны. Об этом заявил утром первого января президент РК Юн Сок Ёль в своём новогоднем обращении к народу страны, которое транслировалось в прямом эфире. Он изложил план своей администрации по решению экономических проблем, в том числе, путём изменения экспортной стратегии и инвестирования в будущие стратегические технологии. Глава государства подчеркнул, что у страны, которая «действует исключительно в корыстных интересах и занята только погоней за прибылью», не будет будущего. «Будущее РК и судьба будущих поколений зависят от трёх основных реформ: трудовых отношений, образования и пенсионного обеспечения. Их нельзя больше откладывать»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Посредством трудовой реформы страна будет стимулировать экономический рост,- добавил он, пообещав, что его администрация сделает всё возможное для обеспечения справедливости в сферах управления и трудовых отношений, повышения безопасности на рабочем месте, гибко адаптируя рынок труда к изменяющимся требованиям. «Верховенство закона позволит предотвратить ненужные трудовые споры и конфликты. При верховенстве закона ценность труда будет уважаться по праву»,- подчеркнул глава государства. Что касается реформы образования, то полномочия по надзору за высшими учебными заведениями будут переданы местным органам власти. Это позволит обеспечить сбалансированное региональное развитие, которое, в свою очередь, поможет решить проблему низкой рождаемости. Коснувшись пенсионной реформы, Юн Сок Ёль отметил, что правительство проведёт исследование в области пенсионного финансирования, соберёт мнения экспертов и общественности, после чего представит соответствующий законопроект в Национальное собрание. Пенсионная система не будет эффективной, пока не будет решена проблема её дефицита,- подчеркнул Юн Сок Ёль.