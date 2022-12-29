Ким Чон Ын: Северная Корея будет наращивать ядерный арсенал

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В ситуации, когда Южная Корея является «нашим несомненным врагом, как никогда велика важность массового производства тактического ядерного оружия». Как сообщило первого января агентство ЦТАК, об этом заявил накануне в своём выступлении на итоговом заседании пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чон Ын. Он также призвал приложить усилия для разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и скорейшего вывода на орбиту военного разведывательного спутника. Призвав укрепить ядерные силы, Ким Чон Ын подчеркнул, что ядерный арсенал может быть использован только в том случае, если Северная Корея подвергнется нападению. «Главная миссия ядерных сил - сдерживание войны, обеспечение мира и стабильности»,- отметил он. Он призвал приложить все усилия для производства мощного оружия, «способного сокрушить любого врага».