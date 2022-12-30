Ужесточены карантинные ограничения для прибывающих из Китая

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2 января РК ужесточила карантинные ограничения для южнокорейских граждан и иностранцев, прибывающих в страну из Китая, за исключением Гонконга и Макао. Это вызвано резким всплеском заболеваемости после решения Пекина отказаться от политики «нулевой терпимости». ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест на антиген, который сделан не позднее чем за 24 часа до вылета в РК, необходимо предоставить при регистрации на рейс в Китае и в южнокорейском аэропорту по прибытии. Иностранцам после прибытия в РК необходимо пройти ещё один тест и оставаться в специальном помещении аэропорта до получения отрицательного результата. Граждане РК и зарегистрированные иностранцы должны сдать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия и соблюдать самоизоляцию по месту жительства до тех пор, пока не подтвердится отрицательный результат теста. Данные меры действуют до конца февраля. Кроме того, южнокорейские консульские учреждения временно, до конца января, приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам Китая. Визы дипломатам и государственным служащим, а также въезжающим в РК с деловыми и гуманитарными целями выдаются в прежнем режиме. Приостановлено расширение авиасообщения с Китаем, а все рейсы оттуда прибывают в международный аэропорт Инчхон, где организован надлежащий карантинный контроль.