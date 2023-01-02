В 2022 году в РК достигнут рекордный дефицит торгового баланса

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В 2022 году южнокорейский экспорт вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 683 млрд 900 млн долларов. Как сообщили первого января в министерстве промышленности, торговли и энергетики, это самый большой годовой показатель с 1956 года, когда начался сбор данных о торговле. Рекордный объём экспорта обусловлен стабильным спросом на основные экспортные товары, включая полупроводники и нефтепродукты, а также самыми большими в истории продажами электромобилей и аккумуляторов. В результате РК заняла шестое место в мире по объёму экспорта после Китая, США, Германии, Нидерландов и Японии. Импорт вырос в прошлом году на 18,9% в годовом исчислении, составив 731 млрд 200 млн долларов. В итоге отмечен дефицит торгового баланса в размере 47 млрд 300 млн долларов. Дефицит торгового баланса достигнут впервые после 2008 года, причём его сумма более чем вдвое превышает предыдущий рекорд в размере 20 млрд 620 млн долларов, зарегистрированный в 1996 году. РК Корея зависит от импорта для удовлетворения большей части своих энергетических потребностей. Импорт энергоносителей вырос в прошлом году более чем на 40% в годовом исчислении до 190 млрд долларов.