РК готовится к ухудшению ситуации в экономике

В наступившем году в РК ожидается замедление темпов экономического роста. В морском порту Инчхона в связи с сокращением экспорта из Китая сокращается грузооборот. Ухудшилась ситуация в торговом балансе с Китаем. Эксперты прогнозируют сокращение экспорта, что вынуждает деловые круги пересматривать свою финансовую политику. Компания SK Hynix - один из лидеров рынка полупроводников - более чем вдвое сократила инвестиции. В сложной ситуации окажутся малые и средние компании, которые не могут значительно повышать цены на продукцию, несмотря на рост стоимости производства. Сокращение инвестиций неизбежно приводит к сокращению приёма новых сотрудников. Более 30% компаний уже сообщили о планах сократить приём рабочих. Сложно надеяться на восстановление потребительской активности в условиях высокой инфляции, вызванной повышением тарифов на электроэнергию и газ. В этой ситуации правительство заявило о планах стабилизации финансового рынка и ускоренной реализации бюджета на этот год.