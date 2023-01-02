РК упрощает процедуру натурализации иностранных специалистов

Photo : KBS News

С этого года министерство юстиции РК приступает к реализации системы ускоренной натурализации иностранцев из числа специалистов высокого уровня в сфере науки и технологий. Она подразумевает ускоренный процесс выдачи таким кадрам вида на жительство и предоставления гражданства. По запросу научных кругов данная система действовала в тестовом режиме с декабря 2021 года. В её рамках иностранцы, получившие степени магистра и доктора наук в южнокорейских научных учреждениях и ведущих учебных заведениях, в числе которых Корейский институт передовой науки и технологий, могут получить право на постоянное проживание в стране по рекомендации руководителя учреждения. При наличии опыта исследовательской деятельности иностранный специалист может претендовать на получение вида на жительства, а при демонстрации высоких результатов в такой деятельности – на получение гражданства. До настоящего момента процесс натурализации иностранцев, получивших степени магистра и доктора наук внутри страны, занимал более шести лет, в течение которых нужно было пройти шесть этапов процедуры. Ускоренная система сокращает эту процедуру до трёх этапов и трёх лет.