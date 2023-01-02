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Политика

Южнокорейские военные предостерегли Пхеньян от опасных действий

Write: 2023-01-02 11:48:45Update: 2023-01-02 11:51:59

Южнокорейские военные предостерегли Пхеньян от опасных действий

Photo : YONHAP News

Если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведёт к немедленному падению режима Ким Чон Ына.  Единственный способ улучшить жизнь простых северокорейцев – это ядерное разоружение. Об этом говорится в опубликованном первого января заявлении министерства обороны РК, которое фактически является комментарием к выступлению северокорейского лидера Ким Чон Ына на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Южнокорейские военные заявили также, что будут противодействовать ракетной угрозе Пхеньяна, повысив эффективность отечественной трёхкомпонентной системы противоракетной обороны и активно применяя силы расширенного сдерживания, предоставляемые США. В оборонном ведомстве в очередной раз подчеркнули намерение продолжать укреплять боеготовность в целях противодействия любым провокациям со стороны Севера. 
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